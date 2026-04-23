«Думаю, это из-за дружбы с Бадосой». Соболенко — о любви фанатов на турнире в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) оценила то, как её принимает местная публика.

— Что ты думаешь об атмосфере на стадионе, о поддержке и любви болельщиков?

— О боже! Я всегда рада вернуться в Мадрид, всегда получаю огромную поддержку тут, много любви. И, честно говоря, я думаю, всё это благодаря моей дружбе с Паулой [Бадосой]. Но знаете… Что ж, пусть так и будет. Мне просто очень нравится играть перед ними всеми. И я всегда надеюсь показать свой лучший теннис, чтобы люди получили от него удовольствие. Надеюсь, следующий матч будет лучше, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.