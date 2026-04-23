Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Думаю, это из-за дружбы с Бадосой». Соболенко — о любви фанатов на турнире в Мадриде

«Думаю, это из-за дружбы с Бадосой». Соболенко — о любви фанатов на турнире в Мадриде
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) оценила то, как её принимает местная публика.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

— Что ты думаешь об атмосфере на стадионе, о поддержке и любви болельщиков?
— О боже! Я всегда рада вернуться в Мадрид, всегда получаю огромную поддержку тут, много любви. И, честно говоря, я думаю, всё это благодаря моей дружбе с Паулой [Бадосой]. Но знаете… Что ж, пусть так и будет. Мне просто очень нравится играть перед ними всеми. И я всегда надеюсь показать свой лучший теннис, чтобы люди получили от него удовольствие. Надеюсь, следующий матч будет лучше, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

