«Паула переживает трудности в жизни». Соболенко — о планах досуга с Бадосой в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, планирует ли программу развлечений в Мадриде вместе со своей подругой, бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

— Ты бы сходила вместе куда-то с Паулой Бадосой? Может, прогулялись бы по Мадриду?

— Вообще-то, да. У меня ещё есть немного времени, так что, может быть, сегодня поужинаю и просто проведу время с Паулой. Я поддержу её. Мне кажется, она сейчас переживает некоторые трудности в жизни, поэтому я просто проведу время с Паулой. Может быть, мы просто пересечёмся в отеле и позавтракаем или поужинаем там, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.