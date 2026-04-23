Арина Соболенко рассказала, в какие моменты матча не рискует пробивать смэши

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к такому удару, как смэш.

— Я спрашивал игроков, как они оценивают удар сверху — смэш. Считают ли они его лёгким или сложным. Некоторые говорят, что он лёгкий, что им следует попадать 10 раз из 10, другие говорят, что нет, это очень сложный удар. А что ты думаешь об этом ударе?

— Всё зависит от ситуации, от давления, от того, как ты дышишь перед ударом сверху. Скажу, что раньше для меня это было самым сложным, потому что я не знала, как летит мяч после высокого навеса. Сейчас я просто не тороплюсь, делаю несколько вдохов, и мне кажется, что я почти не промахиваюсь. Ну вот, наверное, потому что я это только что сказала, следующий удар будет другим (улыбается)… Конечно, я стараюсь изо всех сил. Мне кажется, это зависит от момента в матче. Если чувствуешь давление, то становишься более напряжённым, и тогда ты как бы… Ну да, как я сказала, ты напряжён, вместо того чтобы быть более открытым и расслабленным, чтобы ударить лучше по мячу. Поэтому я думаю, что нужно просто дать себе время, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов перед ударом, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.