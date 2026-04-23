Арина Соболенко отреагировала на уход в отставку генерального директора WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на новость о том, что генеральный директор WTA Порша Арчер ушла в отставку. Об этом ранее сообщила председатель организации Валери Камилло.

— WTA объявила об уходе Порши Арчер с поста руководителя. Что ты думаешь о её работе в WTA и удивило ли тебя это решение?

— Я как раз подумала об этом перед матчем… Мне кажется, она отлично справилась. Я просто желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что всё сложится, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.