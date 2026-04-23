Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 23 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 23 апреля
Сегодня, 23 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) продолжился розыгрыш турнира категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Второй круг. Результаты матчей 23 апреля:

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Петра Марчинко (Хорватия) – 6:4, 6:2.
Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 6:3, 6:4.
Жаклин Кристиан (Румыния, 29) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Лаура Самсонова (Чехия, WC) – Ван Синьюй (Китай, 28) – 2:6, 6:3, 6:0.
Диана Шнайдер (Россия, 18) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 3:6, 7:5, 6:1.
Далма Галфи (Венгрия, Q) – Анна Калинская (Россия, 22) – 6:3, 6:3.
Ига Швёнтек (Польша, 4) – Дарья Снигур (Украина, Q) – 6:1, 6:2.
Жасмин Паолини (Италия, 8) – Лаура Зигемунд (Германия) – 3:6, 6:2, 6:4.
Энн Ли (США, 31) – Алисия Паркс (США) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.
Ангелина Калинина (Украина, Q) – Мари Боузкова (Чехия, 23) – 6:4, 6:3.
Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Питон Стирнс (США) – 7:5, 6:3.
Лейла Фернандес (Канада, 24) – Юлия Грабер (Австрия, LD) – 6:2, 6:3.
Ива Йович (США, 15) – Магда Линетт (Польша) – 6:1, 6:4.
Хейли Баптист (США, 30) – Кайтлин Кеведо (Испания, WC) – 6:1, 6:4.
Наоми Осака (Япония, 14) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 7:5.
Мирра Андреева (Россия, 9) – Панна Удварди (Венгрия, Q) – 7:5, 6:2.

