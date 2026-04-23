«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 23 апреля

«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 23 апреля
Сегодня, 23 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) прошёл второй игровой день турнира серии «Мастерс». В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. АТР-1000 в Мадриде (Испания). Первый круг. Результаты матчей 23 апреля:

Теренс Атман (Франция) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:4, 7:5;
Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2;
Янник Ханфман (Германия) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:7 (3:7), 7:5;
Александр Блокс (Бельгия) – Кристьян Гарин (Чили, LL) – 4:6, 7:5, 7:5;
Мариано Навоне (Аргентина) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:3, 6:4;
Фабиан Марожан (Венгрия) – Итан Куинн (США) – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6);
Хауме Мунар (Испания) – Александр Шевченко (Казахстан) – 6:4, 6:1;
Мартин Дамм-мл. (США, Q) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:6 (9:7), 6:4;
Стефанос Циципас (Греция) – Патрик Кипсон (США, LL) – 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4);
Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:4;
Вилюс Гаубас (Литва, Q) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 7:5, 6:1;
Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:4;
Даниэль Мерида-Агилар (Испания, Q) – Марко Трунгеллити (Аргентина, LL) – 6:4, 1:6, 7:6 (8:6);
Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Гаэль Монфис (Франция, WC) – 6:3, 6:4;
Николай Будков Кьер (Норвегия, Q) – Райлли Опелка (США) – 5:3 (снятие Опелки);
Адам Уолтон (Австралия) – Мартин Ландалус (Испания, WC) – 6:2, 6:3.

Сетка турнира ATP-1000 в Мадриде
Календарь турнира ATP-1000 в Мадриде
