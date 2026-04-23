Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Только у Хингис, Шараповой и Каприати больше побед на WTA-1000 до 19 лет, чем у Андреевой

Только у Хингис, Шараповой и Каприати больше побед на WTA-1000 до 19 лет, чем у Андреевой
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала 44-ю победу на турнирах категории WTA-1000.

Это произошло 23 апреля на грунтовом «тысячнике» в Мадриде (Испания). В матче второго круга Андреева (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Нельзя не отметить, что с момента введения формата WTA-1000 в 1990 году только швейцарка Мартина Хингис (84), россиянка Мария Шарапова (48) и американка Дженнифер Каприати (47) одержали больше побед, чем у Мирры на «тысячниках», до достижения 19 лет. Андреевой исполнится 19 лет 29 апреля.

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android