Только у Хингис, Шараповой и Каприати больше побед на WTA-1000 до 19 лет, чем у Андреевой

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала 44-ю победу на турнирах категории WTA-1000.

Это произошло 23 апреля на грунтовом «тысячнике» в Мадриде (Испания). В матче второго круга Андреева (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.

Нельзя не отметить, что с момента введения формата WTA-1000 в 1990 году только швейцарка Мартина Хингис (84), россиянка Мария Шарапова (48) и американка Дженнифер Каприати (47) одержали больше побед, чем у Мирры на «тысячниках», до достижения 19 лет. Андреевой исполнится 19 лет 29 апреля.

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.