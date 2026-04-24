Мирра Андреева — лидер WTA по числу побед на грунте в сезоне-2026
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою восьмую в сезоне-2026 победу в матче на грунтовом покрытии. Мирра является текущим лидером WTA-тура по данному показателю.
Свою восьмую победу на грунте Андреева одержала в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Мирра (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Панна Удварди
До выступления в Мадриде россиянка завоевала титул на грунтовом турнире WTA-500 в Линце (Австрия) (4 победы в матчах) и дошла до полуфинала соревнований WTA-500 в Штутгарте (Германия) (3 победы).
Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.
Материалы по теме
