Мирра Андреева — лидер WTA по числу побед на грунте в сезоне-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою восьмую в сезоне-2026 победу в матче на грунтовом покрытии. Мирра является текущим лидером WTA-тура по данному показателю.

Свою восьмую победу на грунте Андреева одержала в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Мирра (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.

До выступления в Мадриде россиянка завоевала титул на грунтовом турнире WTA-500 в Линце (Австрия) (4 победы в матчах) и дошла до полуфинала соревнований WTA-500 в Штутгарте (Германия) (3 победы).

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.