Мирра Андреева раскрыла, какая песня приходит ей в голову во время матчей

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, как настраивалась на стартовый матч в рамках этих соревнований.

23 апреля в матче второго круга (стартового для себя) Андреева (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди

«Честно говоря, сегодня я пыталась представить себя в тот момент, когда впервые играла здесь. Просто испытывала все эти эмоции, была очень взволнована. Сегодня мне это было нужно. Я пыталась представить себя 15-летней, играющей впервые в Мадриде. В последнее время во время матчей у меня в голове играет песня «Girls Just Wanna Have Fun» Синди Лопер. Не знаю, почему сегодня она у меня звучала в голове. Может быть, завтра, когда мы будем играть в паре с Дианой [Шнайдер], это будет что-то другое», — сказала Мирра Андреева в интервью на корте.

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.