Мирра Андреева прокомментировала победу на старте турнира WTA-1000 в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.

«Условия были другими. Я впервые в этом году играла на этом стадионе — здесь, на этом корте, я даже не тренировалась. Так что да, погода была интересная, повсюду летал пух, мяч летал в разные стороны, я не очень хорошо контролировала, что делаю на корте. Очень рада, что мне удалось выиграть первый сет, справиться со всем этим. И вообще довольна, что получилось выиграть в двух сетах», — сказала Андреева в интервью на корте.

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.