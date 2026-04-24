Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала о непростых условиях матча второго круга турнира в Мадриде

Мирра Андреева рассказала о непростых условиях матча второго круга турнира в Мадриде
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о непростых условиях матча второго круга турнира в Мадриде, где она обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

— Мирра, мы тебя все поздравляем с такой красивой победой! Как ты со всем этим справлялась — и с соперницей, и с кортом, и с вечерним Мадридом, а ещё и с пухом, который летал везде?
— Да, на самом деле условия были непростые — совсем разные по сравнению с тренировочными кортами, на которых я занималась тут в последнее время. И да, всё как-то летало, туда-сюда, я не могла найти свой ритм. И этот пух тоже. Он и в рот мне попал, и в глаза, и в нос, уже везде, куда только можно было. Только в уши ещё не залетел. Поэтому да, условия были сегодня непростые, но очень здорово, что получилось выиграть матч. Первый матч никогда простым не получается, поэтому рада начать этот турнир в Мадриде с победы, — сказала Андреева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.

Материалы по теме
«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде
Эксклюзив
«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде
