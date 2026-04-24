Мирра Андреева: я довольна тем, как играю на грунте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о своей готовности на грунтовом этапе сезоне.

— У тебя на грунте уже столько матчей сыграно, столько побед — и в Линце титул, и Штутгарте полуфинал, и уже здесь первая победа. Как ты вообще оцениваешь свою готовность на этом грунтовом этапе сезона?

— Я считаю, что мы провели очень хорошую подготовку перед грунтом. У меня было может быть всего дней 7-10, но я очень много времени проводила в спортзале. Получилась такая, я бы сказала, даже мини-предсезонка, потому что очень много работы было проделано. Наверное, в этом плане и результаты хорошо складываются, потому что тело в целом подготовлено к этому покрытию. И вообще я довольна тем, как играю на грунте. Мне кажется, это покрытие подходит к моей игре более-менее, и очень рада, что получается выигрывать много матчей, — сказала Андреева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

В матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2.