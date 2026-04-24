«Никакой ссоры не было». Мирра Андреева — о воссоединении пары с Дианой Шнайдер

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о воссоединении пары с Дианой Шнайдер.

— Ещё важный вопрос — на этом турнире вы воссоединили свой союз с Дианой Шнайдер в паре. Как вы об этом договорились? Как выглядит твоя версия?

— На самом деле после финала [Итогового чемпионата WTA] в Эр-Рияде мы просто поговорили. Она хотела также продолжать играть пару на всех турнирах, а у нас с Кончитой был немного другой план — фокусироваться больше на одиночке. И я ей сказала, что если тебе нормально играть меньше турниров, какие-то выборочные, причём я ещё даже сама не знаю, какие, то как бы супер, я готова играть вместе. Но я тоже ей сказала, что, может быть, ей легче, найти другого игрока, с которой она точно уже будет знать, какие турниры сможет играть. И мы сказали: «Всё отлично!» без всяких плохих не знаю, слов, знаков, никакой ссоры не было. В Дохе или после Дохи мы поговорили и договорились сыграть во время грунтового сезона вместе. И всё. Так и договорились. Когда будет получаться — выборочно сыграем. Я считаю, мы хорошо вместе выступаем, поэтому почему бы иногда и не поиграть? — сказала Андреева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

— То есть, кроме Мадрида, договорённости идти дальше есть?

— Да, на группу турниров — Мадрид и Рим — будем вместе с ней играть.

В матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2.