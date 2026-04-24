Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева раскрыла роль Алексея Ватутина в подготовке к теннисным турнирам

Мирра Андреева раскрыла роль Алексея Ватутина в подготовке к теннисным турнирам
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о совместной работе с Алексеем Ватутиным.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

— Когда в Линце не было Кончиты, тебя поддерживал Алексей Ватутин. Расскажи про его помощь и работу в вашей команде. У вас уже получается такое довольно долгосрочное сотрудничество.
— Да, мы работаем с начала года. Начали мы с Австралии, немного на предсезонке тоже поработали вместе. И он поехал со мной в Линц. На самом деле, мне кажется, та неделя получилась очень хорошая. А он выполнял работу и спарринга, и теннисного тренера, и даже фитнес-тренера иногда. И как бы, обстановка получилась очень расслабленная, очень было легко, никто никому, не знаю, не надоедал, поэтому получилась очень хорошая обстановка. Посмотрим, как дальше будет проходить наше сотрудничество, — сказала Андреева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, в матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2. Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.

«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде
«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде
