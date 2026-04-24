Мирра Андреева раскрыла роль Алексея Ватутина в подготовке к теннисным турнирам

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о совместной работе с Алексеем Ватутиным.

— Когда в Линце не было Кончиты, тебя поддерживал Алексей Ватутин. Расскажи про его помощь и работу в вашей команде. У вас уже получается такое довольно долгосрочное сотрудничество.

— Да, мы работаем с начала года. Начали мы с Австралии, немного на предсезонке тоже поработали вместе. И он поехал со мной в Линц. На самом деле, мне кажется, та неделя получилась очень хорошая. А он выполнял работу и спарринга, и теннисного тренера, и даже фитнес-тренера иногда. И как бы, обстановка получилась очень расслабленная, очень было легко, никто никому, не знаю, не надоедал, поэтому получилась очень хорошая обстановка. Посмотрим, как дальше будет проходить наше сотрудничество, — сказала Андреева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, в матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2. Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.