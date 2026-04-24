Матч-центр:
«Такая ментальная помощь». Мирра Андреева – о своей собаке

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей собаке Рэсси.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

— Всех умилила твоя собака Рэсси, которая тебя поддерживала в Индиан-Уэллсе. Сейчас где она? Расскажи про её помощь.
— Да, это тоже такая ментальная помощь, чтобы расслабляться, ни о чём не думать. Понятно, когда ты проводишь время с собакой, случается столько позитива и столько хороших эмоций! Поэтому, когда я с ней, когда я глажу её или мы с ней чем-то занимаемся, ходим на прогулки, мне всегда более спокойно. Сейчас она с мамой и [сестрой] Эрикой находится. Поэтому я надеюсь, что может мама, если получится, её сюда привезёт. Тоже зависит от того, когда мама приедет, сможет она её привезти или не сможет — посмотрим. На те турниры, на которые я могу взять собаку, я буду стараться её возить, потому что это, конечно, ещё одна такая очень важная помощь в плане восстановления, расслабления, — сказала Андреева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, в матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2. Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.

«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде
