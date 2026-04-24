Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как справляется с эмоциями на корте

Мирра Андреева рассказала, как справляется с эмоциями на корте
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о способах борьбы с эмоциями на корте.

— Часто с тобой поднимаются разговоры о том, как справляться с эмоциями — и с негативными, и просто с лишними. Иногда ты себя ударишь, когда-то даже кусалась. Сегодня вроде бы волшебное слово какое-то выкрикнула — что всё задолбало. И вроде потом пошло как надо. Значит это волшебное слово?
— Ну вот, видите, сегодня как-то это слово мне помогло, видимо. Сегодня такой был день в целом очень-очень негативный. Я вообще была недовольна тем, как я играю, причём даже в какие-то хорошие моменты, когда были хорошие розыгрыши, я уже подсознательно думала: «Блин, ну сейчас-то хорошо было, сейчас надо себя похвалить». И всё равно сегодня больше негатив выходил. Но я считаю, в такие дни важно просто пытаться дальше бороться и не давать сопернику, по возможности, узнавать, через что ты проходишь. Выигрывать такие матчи тоже очень важно, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2.

