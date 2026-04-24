«Это не нормально, злая привычка». Андреева – о жестах в сторону команды по ходу матчей

Российская теннисистка Мирра Андреева объяснила свои жесты в сторону команды во время теннисных матчей.
— Часто в Slow Motion-нарезках, которые показывают в перерывах между сетами и после матчей, у тебя уже это выглядит как фирменный жест, вот когда ты сторону своего бокса как бы подмахиваешь ракеткой, или рукой, или выкрикиваешь что-то. Это, конечно, эффектно смотрится, но по сути это нормально? Тебе такое нравится?
— Вообще, конечно, это не нормально. Я считаю, это как такая очень злая, точнее, плохая привычка в этом плане. Это в глубине своей ничего такого плохого не значит. Я просто переведу с жеста, это: «Ой, да ладно!» Просто, знаете, как: «Всё! Забыли». «Да ладно! Проехали». Но я считаю, что всё равно по возможности этого делать не нужно, потому что всё равно твой бокс сидит и поддерживает тебя. Они всегда будут на твоей стороне — и в хорошие времена, и в плохие времена. Они тоже люди, которые всегда будут только поддерживать тебя в трудную минуту, поэтому, я считаю, что, конечно, в этом вопросе тоже нужно поработать и как-то постараться убрать этот жест, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Напомним, в матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди со счётом 7:5, 6:2. Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.
