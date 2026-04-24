Мирра Андреева обратилась к болельщикам после победы на старте турнира в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выразила слова благодарности болельщикам после выхода в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
— Что ж, мы с нетерпением ждём, когда ты отлично проведёшь время здесь, в Мадриде. Что бы ты хотела сказать всем, кто остался посмотреть твою игру сегодня вечером?
— Большое спасибо всем за поддержку. Я не знаю, как сказать «поддержите» по-испански. Я постараюсь узнать у Кончиты [Мартинес — тренер Андреевой] пару предложений. Мне следовало подготовиться сегодня, но в следующий раз, если я буду давать интервью в корте, я всё же постараюсь подготовить что-нибудь на испанском и удивить вас всех. Но большое спасибо, что остались сегодня! — сказала Мирра Андреева в интервью на корте.
23 апреля в матче второго круга (стартового для себя) Андреева (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.
Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.
- 24 апреля 2026
08:35
-
05:37
-
01:51
-
01:50
-
01:37
-
01:35
-
01:29
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:17
- 23 апреля 2026
23:58
-
23:29
-
23:13
-
22:52
-
22:41
-
22:23
-
21:58
-
21:51
-
21:45
-
21:30
-
20:54
-
20:29
-
20:12
-
19:50
-
19:39
-
19:31
-
19:16
-
19:07
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12