Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание матчей на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Расписание матчей на 24 апреля (частично):
12:00. Мэдисон Киз (США, 16) – Чжан Шуай (Китай);
12:00. Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 33);
12:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 32) – Софья Кенин (США);
13:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
13:30. Джаниче Чен (Индонезия) – Людмила Самсонова (Россия, 20);
15:00. Линда Носкова (Чехия, 13) – Эмилия Аранго (Колумбия, WC);
15:00. Симона Вальтерт (Швейцария, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 21);
16:00. Леолия Жанжан (Франция, Q) – Кори Гауфф (США, 3);
16:30. Юлия Путинцева (Казахстан) – Марта Костюк (Украина, 26);
16:30. Клара Таусон (Дания, 17) – Катержина Синякова (Чехия);
20:00. Кэти Макнелли (США) – Виктория Мбоко (Канада, 10);
22:30. Джессика Пегула (США, 5) – Кэти Бултер (Великобритания).