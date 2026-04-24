Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание матчей на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Расписание матчей на 24 апреля (частично):

12:00. Мэдисон Киз (США, 16) – Чжан Шуай (Китай);

12:00. Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 33);

12:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 32) – Софья Кенин (США);

13:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

13:30. Джаниче Чен (Индонезия) – Людмила Самсонова (Россия, 20);

15:00. Линда Носкова (Чехия, 13) – Эмилия Аранго (Колумбия, WC);

15:00. Симона Вальтерт (Швейцария, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 21);

16:00. Леолия Жанжан (Франция, Q) – Кори Гауфф (США, 3);

16:30. Юлия Путинцева (Казахстан) – Марта Костюк (Украина, 26);

16:30. Клара Таусон (Дания, 17) – Катержина Синякова (Чехия);

20:00. Кэти Макнелли (США) – Виктория Мбоко (Канада, 10);

22:30. Джессика Пегула (США, 5) – Кэти Бултер (Великобритания).