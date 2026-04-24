«Мастерс» в Мадриде: расписание матчей на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание матчей на 24 апреля (время московское):

12:00. Эмилио Нава (США) — Валантен Вашеро (Монако, 14);

12:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алекс Михельсен (США, 33);

12:00. Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);

12:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Музетти (Италия, 6);

13:50. Бен Шелтон (США, 4) — Дино Прижмич (Хорватия, Q);

13:50. Эльмер Мёллер (Дания, Q) — Габриэль Диалло (Канада, 32);

13:50. Душан Лайович (Сербия, Q) — Артур Риндеркнеш (Франция, 22);

13:50. Иржи Легечка (Чехия, 11) — Алехандро Табило (Чили);

15:00. Артюр Фис (Франция, 21) — Игнасио Бусе (Перу);

16:00. Себастьян Офнер (Австрия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 25);

16:30. Андрей Рублёв (Россия, 9) — Вит Коприва (Чехия);

17:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q);

17:30. Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Томаш Махач (Чехия);

18:00. Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Томми Пол (США, 15);

21:00. Рафаэль Ходар (Испания, WC) — Алекс де Минор (Австралия, 5);

21:30. Жоау Фонсека (Бразилия, 27) — Марин Чилич (Хорватия).

