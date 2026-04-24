Арина Соболенко рассказала о поведении своей собаки на турнире в Мадриде

Арина Соболенко рассказала о поведении своей собаки на турнире в Мадриде
Арина Соболенко
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась подробностями относительно своей собаки по кличке Эш. Спортсменка отметила приветливость щенка и его внимание к другим теннисистам на соревнованиях в Мадриде.

— С тобой на этой неделе есть особенный гость — твой новый щенок Эш. Приходится делить с ним внимание?
— Эш — определённо самая милая собака из всех, что у меня были. Мы его очень любим, он нас тоже. Он любит всех. Такое ощущение, что это как собака тура. Ходит в зал, подбегает к игрокам, получает свою порцию ласки. Думаю, Эш как своего рода психологическая поддержка для всех, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Ранее Соболенко одержала победу во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Питон Стирнс (США) со счётом 7:5, 6:3.

Материалы по теме
«Тоже хотела бы сыграть на «Бернабеу», но до турнира». Соболенко — после старта в Мадриде
«Тоже хотела бы сыграть на «Бернабеу», но до турнира». Соболенко — после старта в Мадриде
