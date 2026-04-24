Марат Сафин поделился фотографиями со своего отдыха

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин показал своим подписчикам в социальных сетях, как отдыхает. Предположительно, экс-спортсмен, а ныне тренер, проводит время в Марокко.

«Наш дом — природа-мать», — написал Сафин в социальных сетях.

Фото: из личного архива Марата Сафина

Фото: из личного архива Марата Сафина

Фото: из личного архива Марата Сафина

Фото: из личного архива Марата Сафина

Фото: из личного архива Марата Сафина

Ранее Андрей Рублёв заявил, что несмотря на отсутствие на турнире в Мадриде, Марат Сафин следит за событиями, происходящими там. Российский специалист будет рядом с Рублёвым уже на «Мастерсе» в Риме (Италия).

Марату Сафину 46 лет. За свою карьеру он стал обладателем 15 титулов в одиночном разряде, среди которых победы на US Open и Australian Open.