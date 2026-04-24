Немецкая теннисистка Ева Лис раскритиковала журналистов из-за негативных заголовков о ней

72-я ракетка мира Ева Лис высказалась по поводу сообщений о ней в немецких спортивных СМИ. Она подчеркнула наличие негативного тона в новостях, несмотря на проблемы со здоровьем, которые испытывает спортсменка. Напомним, Лис пропустила несколько месяцев из-за травмы правого колена.

«Всё чаще задаюсь вопросом, куда движется немецкая спортивная журналистика. В целом, приветствую любую форму освещения. Особенно в женском спорте, которому долгое время не уделяли должного внимания. Однако ещё важнее — это взвешенный и уважительный тон.

Что я постоянно замечаю — это устойчивая негативная окраска многих заголовков и комментариев. Критика, конечно, является частью спорта. Но то, как она часто формулируется, выглядит скорее обесценивающим, чем конструктивным. Мне кажется сомнительным, когда спортсменок оценивают как нечто само собой разумеющееся, что мало связано с реальностью на корте. Профессиональный спорт — сложная вещь, его нельзя свести к простым оценкам. По многим разговорам с другими немецкими спортсменами знаю, что не одна так думаю.

Очевидно, сейчас я не в своей лучшей форме — после паузы в два с половиной месяца. Тем не менее об этом можно говорить объективно и справедливо. Для меня важно подчеркнуть, что я имею в виду не всех журналистов. Особенно в своей стране на первом месте должны быть поддержка и порядок, а не сплошной негатив», — приводит слова Лис TennisUpToDate.