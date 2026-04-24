Венгерская теннисистка высказалась о победе над Элиной Свитолиной в Мадриде

Анна Бондарь
Представительница Венгрии 63-я ракетка мира Анна Бондарь прокомментировала свой успех в матче второго круга турнира категории WTA-1000 с Элиной Свитолиной (Украина). Она обыграла седьмую ракетку мира со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 12:10 МСК
«Знала, что должна показать свой лучший теннис. Думаю, мне это удалось. В прошлом году я играла с ней три раза, поэтому понимала, чего ожидать. Полагаю, условия здесь отлично подходят моей игре — мне нравится активно использовать мощный форхенд, это стало одним из ключевых факторов», — сказала Бондарь в интервью на корте.

В третьем круге грунтовых соревнований Анна Бондарь сыграет с Лаурой Самсоновой из Чехии.

