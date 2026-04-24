Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис отреагировал на их поражения с Элиной Свитолиной в Мадриде

Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Комментарии

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался о неудачном старте на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В первом круге экс-шестая ракетка мира уступил 57-й ракетке мира из Аргентины Камило Уго Карабельи (3:6, 4:6). В женской части соревнований супруга француза украинка Элина Свитолина проиграла Анне Бондарь из Венгрии с аналогичным счётом — 3:6, 4:6.

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 18:15 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Сегодня не лучший день для семьи Монфис. Сложный матч для меня, хотелось бы выступить лучше на своём последнем [турнире] Мадриде», — написал Монфис в социальных сетях.

Отметим, Гаэль Монфис проводит последний сезон в своей карьере.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android