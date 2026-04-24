Гаэль Монфис отреагировал на их поражения с Элиной Свитолиной в Мадриде
Поделиться
39-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался о неудачном старте на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В первом круге экс-шестая ракетка мира уступил 57-й ракетке мира из Аргентины Камило Уго Карабельи (3:6, 4:6). В женской части соревнований супруга француза украинка Элина Свитолина проиграла Анне Бондарь из Венгрии с аналогичным счётом — 3:6, 4:6.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 18:15 МСК
«Сегодня не лучший день для семьи Монфис. Сложный матч для меня, хотелось бы выступить лучше на своём последнем [турнире] Мадриде», — написал Монфис в социальных сетях.
Отметим, Гаэль Монфис проводит последний сезон в своей карьере.
Комментарии
