Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль оценил уровень Куртуа и Беллингема на теннисном корте

Комментарии

22-кратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль высказался об уровне игры футболистов Тибо Куртуа и Джуда Беллингема на теннисном корте. Ранее Надаль вместе с Янником Синнером и игроками «Реала» провёл тренировку на корте, установленном прямо на домашней арене мадридского клуба.

«Спасибо турниру в Мадриде и «Реалу». Было весьма приятно наслаждаться этим уникальным кортом на «Бернабеу». Хороший уровень, Тибо и Джуд», — написал Надаль в социальных сетях.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Турнир серии «Мастерс» проходит в Мадриде с 22 по 3 мая. В рамках специального проекта на «Сантьяго Бернабеу» был сооружён грунтовый корт, на котором тренируются некоторые теннисисты.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android