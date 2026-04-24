Надаль оценил уровень Куртуа и Беллингема на теннисном корте

22-кратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль высказался об уровне игры футболистов Тибо Куртуа и Джуда Беллингема на теннисном корте. Ранее Надаль вместе с Янником Синнером и игроками «Реала» провёл тренировку на корте, установленном прямо на домашней арене мадридского клуба.

«Спасибо турниру в Мадриде и «Реалу». Было весьма приятно наслаждаться этим уникальным кортом на «Бернабеу». Хороший уровень, Тибо и Джуд», — написал Надаль в социальных сетях.

Турнир серии «Мастерс» проходит в Мадриде с 22 по 3 мая. В рамках специального проекта на «Сантьяго Бернабеу» был сооружён грунтовый корт, на котором тренируются некоторые теннисисты.