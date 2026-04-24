Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В его возрасте не нужно рисковать». Тони Надаль — об Алькарасе

Комментарии

Бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль высказался о травме запястья второй ракетки мира Карлоса Алькараса и его возможном участии в турнире «Ролан Гаррос» — 2026, где испанец должен защищать титул.

«Слышал заявления Карлоса — похоже, он примерно понимает, что выступить там будет сложно. То, что тот говорит, мне кажется очень верным — в его возрасте не нужно рисковать. При воспалённом сухожилии лучше проявить осторожность. До начала турнира ещё месяц с небольшим, но, судя по его словам, участие Алькараса в «Ролан Гаррос» под вопросом», — приводит слова Надаля Eurosport.

Повреждение Алькарас получил на турнире категории ATP-500 в Барселоне во время матча с финном Отто Виртаненом. Несмотря на боль, испанец завершил встречу победой (6:4, 6:2), но на следующий матч с чехом Томашем Махачем уже не вышел.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android