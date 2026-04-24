Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль о травме Алькараса: у Рафаэля было что-то похожее

Комментарии

Бывший тренер и дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль провёл параллель между травмой запястья второй ракетки мира Карлоса Алькараса и похожей ситуацией, которая когда‑то случилась с его племянником.

«У Рафаэля было что‑то похожее с запястьем, но ему повезло — пострадала правая рука, а он левша, поэтому мог продолжать тренировки, работать над форхендом. В случае Карлоса, полагаю, врачи рекомендовали полный покой. Хотя Карлос быстро набирает форму, обычно советуют не возвращаться к соревнованиям, пока травма полностью не заживёт. Думаю, именно так он и поступит», — приводит слова Тони Eurosport.

Повреждение Алькарас получил на турнире категории ATP-500 в Барселоне во время матча с финном Отто Виртаненом. Несмотря на боль, испанец завершил встречу победой (6:4, 6:2), но на следующий матч с чехом Томашем Махачем уже не вышел.

Материалы по теме
Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде
Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android