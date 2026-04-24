Тони Надаль о травме Алькараса: у Рафаэля было что-то похожее

Бывший тренер и дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль провёл параллель между травмой запястья второй ракетки мира Карлоса Алькараса и похожей ситуацией, которая когда‑то случилась с его племянником.

«У Рафаэля было что‑то похожее с запястьем, но ему повезло — пострадала правая рука, а он левша, поэтому мог продолжать тренировки, работать над форхендом. В случае Карлоса, полагаю, врачи рекомендовали полный покой. Хотя Карлос быстро набирает форму, обычно советуют не возвращаться к соревнованиям, пока травма полностью не заживёт. Думаю, именно так он и поступит», — приводит слова Тони Eurosport.

Повреждение Алькарас получил на турнире категории ATP-500 в Барселоне во время матча с финном Отто Виртаненом. Несмотря на боль, испанец завершил встречу победой (6:4, 6:2), но на следующий матч с чехом Томашем Махачем уже не вышел.