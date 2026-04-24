Фото: образ Наоми Осаки на старте «тысячника» в Мадриде

Японская теннисистка, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака предстала в новом образе на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она вышла на корт с козырьком на голове, который был переработан под платок.

Во втором круге соревнований на грунте 15-я ракетка мира встречалась с 83-м номером рейтинга Камилой Осорио (Колумбия). Встреча завершилась в пользу японки со счётом 6:2, 5:7. Матч длился 1 час 20 минут. В её рамках представительница Японии пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных.

Следующей соперницей Осаки станет 110-я ракетка мира из Украины Ангелина Калинина.