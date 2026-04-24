Чемпионка АО-2025 Мэдисон Киз снялась с турнира в Мадриде

Американская теннисистка, победительница Аustralian Оpen — 2025 Мэдисон Киз снялась с грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. Её заменила в основной сетке заменила экс-россиянка, а ныне австрийская теннисистка, Анастасия Потапова. В эти минуты представительница Австрии уже проводит матч с Чжан Шуай (Китай).

В этом сезоне Мэдисон Киз ещё не завоевала ни одного титула. На данный момент она занимает 17-ю строчку в рейтинге WTA. В онлайн-рейтинге она уже опустилась на одну позицию.

Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Её действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко.