Циципас несколько раз оскорбил своего отца во время матча на «Мастерсе» в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас за время матча первого круга на «Мастерсе» в Мадриде несколько раз нецензурно высказался в адрес своего отца Апостолоса. 80-я ракетка мира встречался с Патриком Кипсоном из США. Встреча завершилась в пользу греческого спортсмена со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«*******, кусок *******». «Иди к чёрту, идиот!» «Пошёл ты *****, идиот!» «Глупый», — сказал Циципас.

Встреча Циципаса с Кипсоном продлилась 2 часа 41 минуту. В её рамках Стефанос 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. Следующим соперником Стефаноса в Мадриде станет 11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик.