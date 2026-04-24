Циципас несколько раз оскорбил своего отца во время матча на «Мастерсе» в Мадриде

Стефанос Циципас
Греческий теннисист Стефанос Циципас за время матча первого круга на «Мастерсе» в Мадриде несколько раз нецензурно высказался в адрес своего отца Апостолоса. 80-я ракетка мира встречался с Патриком Кипсоном из США. Встреча завершилась в пользу греческого спортсмена со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:15 МСК
Патрик Кипсон
США
Патрик Кипсон
П. Кипсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 6 4
3 		7 8 7 7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«*******, кусок *******». «Иди к чёрту, идиот!» «Пошёл ты *****, идиот!» «Глупый», — сказал Циципас.

Встреча Циципаса с Кипсоном продлилась 2 часа 41 минуту. В её рамках Стефанос 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. Следующим соперником Стефаноса в Мадриде станет 11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик.

