Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:3, 6:1 она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай (65-я строчка рейтинга).

Встреча длилась 56 минут. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Шуай удалось реализовать один брейк-пойнт. Она также не выполнила ни одного эйса и допустила три двойные ошибки.

В третьем круге соревнований в Мадриде Потапова сыграет с победительницей матча Симона Вальтерт (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия). Австрийка участвует в турнире в статусе лаки-лузера — ранее она заменила Мэдисон Киз (США).