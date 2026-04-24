Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Анастасия Потапова — Чжан Шуай, результат матча 24 апреля 2026, счет 2:0, второй круг турнира в Мадриде

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:3, 6:1 она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай (65-я строчка рейтинга).

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Встреча длилась 56 минут. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Шуай удалось реализовать один брейк-пойнт. Она также не выполнила ни одного эйса и допустила три двойные ошибки.

В третьем круге соревнований в Мадриде Потапова сыграет с победительницей матча Симона Вальтерт (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия). Австрийка участвует в турнире в статусе лаки-лузера — ранее она заменила Мэдисон Киз (США).

