Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Энди Роддик: Рыбакина в борьбе за первое место по итогам года

Экс‑первая ракетка мира и победитель US Open 2003 года Энди Роддик отметил рост стабильности казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и её реальные шансы побороться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко за лидерство в рейтинге WTA.

«Рыбакина выигрывает турнир категории 500 в Штутгарте — и она уже всерьёз в борьбе за первое место по итогам года, друзья. Говорю вам: у неё почти нет неудачных недель», — приводит слова Роддика Tennis365.

Белорусская спортсменка Арина Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA с октября 2024 года, перед стартом мадридского турнира WTA-1000 опережает Рыбакину на 2 395 очков. Однако за последние несколько месяцев разрыв между спортсменками заметно сократился.

Глава WTA лишилась должности. Рыбакина проигнорировала её из-за скандала с тренером
