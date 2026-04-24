Энди Роддик: Рыбакина в борьбе за первое место по итогам года

Экс‑первая ракетка мира и победитель US Open 2003 года Энди Роддик отметил рост стабильности казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и её реальные шансы побороться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко за лидерство в рейтинге WTA.

«Рыбакина выигрывает турнир категории 500 в Штутгарте — и она уже всерьёз в борьбе за первое место по итогам года, друзья. Говорю вам: у неё почти нет неудачных недель», — приводит слова Роддика Tennis365.

Белорусская спортсменка Арина Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA с октября 2024 года, перед стартом мадридского турнира WTA-1000 опережает Рыбакину на 2 395 очков. Однако за последние несколько месяцев разрыв между спортсменками заметно сократился.