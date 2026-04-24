Хуберт Хуркач — Лоренцо Музетти, результат матча 24 апреля 2026 года, счёт 0:2, 2‑й круг «Мастерс», Мадрид

Музетти обыграл поляка Хуркача и вышел следующий раунд «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (15‑я ракетка мира) вышел в следующий раунд «Мастерса» в Мадриде, одержав победу над поляком Хубертом Хуркачем (63‑й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4)

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 12:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продлился 1 час 47 минут. В ходе игры Музетти выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк‑пойнта из шести. Хуркач отметился шестью эйсами, совершил одну двойную ошибку и смог реализовать лишь один брейк‑пойнт из девяти возможных.

В следующем круге Лоренцо Музетти встретится с победителем матча между Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина) и Таллоном Гикспором (Нидерланды).

Действующим победителем турнира в Мадриде является норвежец Каспер Рууд, который в финале обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Музетти — о восстановлении: тружусь каждый день, чтобы найти идеальную физическую форму
