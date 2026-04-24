Музетти обыграл поляка Хуркача и вышел следующий раунд «Мастерса» в Мадриде

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (15‑я ракетка мира) вышел в следующий раунд «Мастерса» в Мадриде, одержав победу над поляком Хубертом Хуркачем (63‑й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4)

Матч продлился 1 час 47 минут. В ходе игры Музетти выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк‑пойнта из шести. Хуркач отметился шестью эйсами, совершил одну двойную ошибку и смог реализовать лишь один брейк‑пойнт из девяти возможных.

В следующем круге Лоренцо Музетти встретится с победителем матча между Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина) и Таллоном Гикспором (Нидерланды).

Действующим победителем турнира в Мадриде является норвежец Каспер Рууд, который в финале обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.