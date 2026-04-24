Циньвэнь вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Рыбакиной
Поделиться
Представительница Китая Чжэн Циньвэнь (36-я ракетка мира) победила Софью Кенин из США (68-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 1:6, 6:3, 6:3.
24 апреля 2026, пятница. 12:10 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Циньвэнь выполнила 10 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Кенин смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти и выполнить один эйс. Она допустила семь двойных ошибок.
В третьем круге соревнований в Мадриде Потапова сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:44
-
13:32
-
13:16
-
12:08
-
11:52
-
11:27
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:41
-
10:05
-
09:46
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
08:35
-
05:37
-
01:51
-
01:50
-
01:37
-
01:35
-
01:29
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:17