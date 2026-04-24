Циньвэнь вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Рыбакиной

Представительница Китая Чжэн Циньвэнь (36-я ракетка мира) победила Софью Кенин из США (68-я строчка рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 1:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Циньвэнь выполнила 10 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Кенин смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти и выполнить один эйс. Она допустила семь двойных ошибок.

В третьем круге соревнований в Мадриде Потапова сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Елена Рыбакина (Казахстан).