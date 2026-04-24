Наоми Осака: до сих пор думаю о себе как о ребёнке с общественного корта
Поделиться
Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над колумбийкой Камилой Осорио 6:2; 7:5 в Мадриде. После игры спортсменка поделилась эмоциями от поддержки зрителей.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 18:10 МСК
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Наоми Осака
Н. Осака
— Когда вы смотрите в толпу и видите эти японские флаги и столько людей, поддерживающих вас, вам иногда приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это всё реально?
— Да, конечно. Я всегда думаю о себе как о ребёнке, играющем на общественных кортах. Сейчас могу путешествовать по всему миру. Очень благодарна и просто безмерно признательна, что на этом пути есть люди, которые меня поддерживают, — приводит слова Осаки The Tennis Letter.
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:44
-
13:32
-
13:16
-
12:08
-
11:52
-
11:27
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:41
-
10:05
-
09:46
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
08:35
-
05:37
-
01:51
-
01:50
-
01:37
-
01:35
-
01:29
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:17