Главная Теннис Новости

Наоми Осака: до сих пор думаю о себе как о ребёнке с общественного корта
Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над колумбийкой Камилой Осорио 6:2; 7:5 в Мадриде. После игры спортсменка поделилась эмоциями от поддержки зрителей.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 18:10 МСК
Окончен
0 : 2
— Когда вы смотрите в толпу и видите эти японские флаги и столько людей, поддерживающих вас, вам иногда приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это всё реально?
— Да, конечно. Я всегда думаю о себе как о ребёнке, играющем на общественных кортах. Сейчас могу путешествовать по всему миру. Очень благодарна и просто безмерно признательна, что на этом пути есть люди, которые меня поддерживают, — приводит слова Осаки The Tennis Letter.

