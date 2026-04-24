Наоми Осака: до сих пор думаю о себе как о ребёнке с общественного корта

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над колумбийкой Камилой Осорио 6:2; 7:5 в Мадриде. После игры спортсменка поделилась эмоциями от поддержки зрителей.



— Когда вы смотрите в толпу и видите эти японские флаги и столько людей, поддерживающих вас, вам иногда приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это всё реально?

— Да, конечно. Я всегда думаю о себе как о ребёнке, играющем на общественных кортах. Сейчас могу путешествовать по всему миру. Очень благодарна и просто безмерно признательна, что на этом пути есть люди, которые меня поддерживают, — приводит слова Осаки The Tennis Letter.



