Джанич Чен — Людмила Самсонова, результат матча 24 апреля 2026, счет 0:2, второй круг турнира в Мадриде

Людмила Самсонова уверенно прошла в третий круг «тысячника» в Мадриде
Людмила Самсонова
Комментарии

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова преодолела второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:2, 6:1 она была сильнее индонезийской спортсменки Джаниче Чен (39-я строчка рейтинга).

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 13:40 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Игра продолжалась длилась 1 час 9 минут. За это время Самсонова допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Чен не смогла реализовать два брейк-пойнта и выполнить эйс. Она также допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге Людмила Самсонова сразится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Эмилиано Аранго (Колумбия).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
