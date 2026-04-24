Людмила Самсонова уверенно прошла в третий круг «тысячника» в Мадриде
Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова преодолела второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:2, 6:1 она была сильнее индонезийской спортсменки Джаниче Чен (39-я строчка рейтинга).
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 13:40 МСК
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Игра продолжалась длилась 1 час 9 минут. За это время Самсонова допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Чен не смогла реализовать два брейк-пойнта и выполнить эйс. Она также допустила одну двойную ошибку.
В третьем круге Людмила Самсонова сразится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Эмилиано Аранго (Колумбия).
