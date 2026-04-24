«У него блестящее будущее». Новак Джокович — о Жоао Фонсеке

Многократный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил талант молодого бразильского спортсмена Жоао Фонсеки.

«Я считаю, что он — большой талант. Это очень впечатляющий игрок. И он кажется очень зрелым для своего возраста. Он на правильном пути, знает, что делает, рядом с ним хорошие люди — скромные и, на мой взгляд, очень целеустремлённые.

Это фантастически для нашего вида спорта, что теперь у нас есть такой захватывающий молодой бразильский игрок. Со времён Гуги Куэртена у нас не было выдающегося одиночного игрока, так что посмотрим. У него блестящее будущее впереди — он ещё так молод, так что посмотрим, что будет», — сказал Джокович на церемонии премии Laureus.