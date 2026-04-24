Даниил Медведев и Карен Хачанов провели совместную тренировку на «Мастерсе» в Мадриде

Российские теннисисты Даниил Медведев (10-я ракетка мира) и Карен Хачанов (16-я строчка рейтинга) потренировались друг с другом перед стартом «Мастерса» в Мадриде (Испания). Об этом сообщил корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил и Карен начнут путь в Мадриде в субботу, 25 апреля, со второго круга. Соперником Хачанова станет австралийский теннисист Адам Уолтон, а Медведеву предстоит сыграть с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.