Дюплантис: Алькарас — самый крутой и искренний человек, которого я встречал

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис поделился тёплыми словами об испанском теннисисте, второй ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«Алькарас, вероятно, самый крутой и искренний человек, которого я когда‑либо встречал, — сказал Дюплантис. — Даже после матча, без камер, он остаётся таким же дружелюбным и настоящим. Мне очень нравится, какие отношения у него с семьёй. Это трогает меня, потому что я точно такой же. Он звезда», — написал Дюплантис в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас самый молодой в истории теннисист, собравшим карьерный «Большой шлем» — титулы на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в разные годы. На тот момент Алькарасу было 22 года и 272 дня.