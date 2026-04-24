Елена Остапенко победила 97-ю ракетку мира во втором круге турнира в Мадриде
40-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 6:2, 7:5.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 14:55 МСК
Окончен
0 : 2
Игра продолжалась 1 час 36 минут. Остапенко допустила шесть двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Вальтерт реализовала три брейк-пойнта из семи, выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки.
В следующем круге соревнований Елена Остапенко сразится с австрийской теннисисткой 56-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, которая ранее была сильнее Чжан Шуай.
