Тейлор Фриц и Морган Риддл расстались — источник

Американский теннисист Тейлор Фриц и социальный медиаинфлюенсер Морган Риддл прекратили отношения — об этом сообщил анонимный источник DeuxMoi. По данным источника, один из физиотерапевтов теннисиста подтвердил разрыв и добавил, что Морган переехала в Нью‑Йорк с новым партнёром. Пара начала встречаться в июне 2020 года — они познакомились Лос‑Анджелесе.

Тейлор Фриц — американский профессиональный теннисист, на момент публикации новости входит в топ‑20 мирового рейтинга ATP. Ранее был женат на теннисистке Ракель Педрасе, с которой развёлся в 2019 году; есть сын Джордан.

Морган Риддл — американский инфлюенсер и модель, известная своими усилиями по популяризации тенниса в США. У неё более 100 тысяч подписчиков в TikTok, а также 80 тысяч подписчиков на YouTube.