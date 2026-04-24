Елена-Габриэла Русе — Елена Рыбакина, результат матча 24 апреля 2026, счет 1:2, второй круг турнира в Мадриде

Елена Рыбакина с трудом пробилась в третий круг Мадрида, отдав сет
Елена Рыбакина
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 4:6, 6:3, 7:5.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 14:25 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Рыбакина допустила три двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Русе не смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти, выполнила два эйса и допустила пять двойных ошибок.

В следующем круге соревнований Елена Рыбакина сразится с Чжэн Циньвэнь (Китай), которая ранее оказалась сильнее Софии Кенин (США).

