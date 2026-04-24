Елена Рыбакина с трудом пробилась в третий круг Мадрида, отдав сет
Поделиться
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 4:6, 6:3, 7:5.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 14:25 МСК
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Рыбакина допустила три двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Русе не смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти, выполнила два эйса и допустила пять двойных ошибок.
В следующем круге соревнований Елена Рыбакина сразится с Чжэн Циньвэнь (Китай), которая ранее оказалась сильнее Софии Кенин (США).
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
17:55
-
17:35
-
17:25
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:13
-
16:12
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:44
-
13:32
-
13:16
-
12:08
-
11:52
-
11:27
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:41
-
10:05
-
09:46
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
08:35
-
05:37