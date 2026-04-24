Андреева и Шнайдер начали турнир в Мадриде в парном разряде с уверенной победы

Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в матче первого круга турнира в Мадриде в парном разряде. Со счётом 6:4, 6:0 они обыграли Анастасию Дацюк (Чехия) и Катаржину Питер (Польша).

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
24 апреля 2026, пятница. 15:30 МСК
А. Децюк К. Питер
Окончен
0 : 2
4 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Игра длилась 57 минут. Андреева-младшая и Шнайдер на двоих выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Во втором круге грунтового турнира в парном разряде Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют против третьих сеяных Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай).

Напомним, в одиночном разряде Шнайдер и Андреева стартовали с побед. Мирра одолела Панну Удварди (Венгрия), а Диана — Джессику Бузас Манейро (Испания).

