Андреева и Шнайдер начали турнир в Мадриде в парном разряде с уверенной победы
Поделиться
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в матче первого круга турнира в Мадриде в парном разряде. Со счётом 6:4, 6:0 они обыграли Анастасию Дацюк (Чехия) и Катаржину Питер (Польша).
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
24 апреля 2026, пятница. 15:30 МСК
Анастасия Децюк
Катаржина Питер
А. Децюк К. Питер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Игра длилась 57 минут. Андреева-младшая и Шнайдер на двоих выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Во втором круге грунтового турнира в парном разряде Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют против третьих сеяных Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай).
Напомним, в одиночном разряде Шнайдер и Андреева стартовали с побед. Мирра одолела Панну Удварди (Венгрия), а Диана — Джессику Бузас Манейро (Испания).
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
17:55
-
17:35
-
17:25
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:13
-
16:12
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:44
-
13:32
-
13:16
-
12:08
-
11:52
-
11:27
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:41
-
10:05
-
09:46
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
08:35
-
05:37