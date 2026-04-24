Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Я выиграю несколько матчей в Мадриде». Артюр Фис — о грунтовых кортах

Французский теннисист Артюр Фис, недавно одержавший победу в Барселоне, полон оптимизма перед стартом турнира ATP-1000 в Мадриде.

«Победа в Барселоне действительно пошла мне на пользу. Я никогда не выигрывал ни одного матча в Мадриде, но думаю, что в этом году я возьму там несколько встреч. Я хорошо выступаю на грунте. Приложу все усилия, чтобы пройти как можно дальше», — приводит слова Фиса Universe Tennis.

Артюр Фис завоевал титул на турнире ATP-500 в Барселоне 19 апреля 2026 года, победив в финале Андрея Рублёва со счётом 6:2, 7:6. Это его первый титул после восьмимесячного перерыва из-за травмы спины и четвёртый – в карьере.

