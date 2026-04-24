Андрей Рублёв — Вит Коприва: текстовая онлайн‑трансляция матча в Мадриде

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга грунтового турнира ATP «Мастерс» между 12‑й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Чехии Витом Копривой, занимающим 66‑ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

Mutua Madrid Open 2026 — профессиональный теннисный турнир, который проходит с 21 апреля по 3 мая 2026 года в Мадриде (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Caja Mágica. Последний чемпион грунтового турнира — норвежец Каспер Рууд. Он завоевал титул 4 мая 2025 года, обыграв в финале британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.