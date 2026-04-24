Видео: публика аплодирует Даниилу Медведеву во время тренировки в Мадриде

Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев провёл тренировку на грунтовом корте турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Об этом сообщил корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников. После одного из розыгрышей действия россиянина вызвали аплодисменты у публики, которая следила за подготовкой Медведева к матчам.

Ранее Даниил Медведев провёл тренировку вместе с 16-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Первая ракетка мира начнёт путь в Мадриде в субботу, 25 апреля, со второго круга. Медведеву предстоит сыграть с Фабианом Марожаном из Венгрии. Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.