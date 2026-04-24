Бен Шелтон проиграл Дино Прижмичу во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований он уступил представителю Хорватии Дино Прижмичу (87-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В её рамках Шелтон 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Прижмича пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге соревнований Прижмич сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).