Бен Шелтон проиграл Дино Прижмичу во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований он уступил представителю Хорватии Дино Прижмичу (87-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 14:20 МСК
Дино Прижмич
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В её рамках Шелтон 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Прижмича пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
В третьем круге соревнований Прижмич сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
- 24 апреля 2026
-
17:55
-
17:35
-
17:25
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:13
-
16:12
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:44
-
13:32
-
13:16
-
12:08
-
11:52
-
11:27
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:41
-
10:05
-
09:46
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
08:35
-
05:37