Блинкова заменит Таусон на «тысячнике» в Мадриде
89-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова заменит на «тысячнике» в Мадриде во втором круге датчанку Клару Таусон, занимающую в мировом рейтинге 18-е место, как лаки-лузер. Блинкова в данную минуту проводит матч с чешкой Катаржиной Синяковой (42-я ракетка мира).
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 17:15 МСК
Анна Блинкова
Катержина Синякова
Победительница этой встречи выйдет в следующем круге на Викторию Мбоко (Канада) либо на Кэти Макнелли (США).
Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Её действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко. В третий круг турнира из россиянок уже вышли Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.
- 24 апреля 2026
-
17:55
-
17:35
-
17:25
-
16:51
-
16:41
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:13
-
16:12
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:44
-
13:32
-
13:16
-
12:08
-
11:52
-
11:27
-
11:27
-
11:14
-
10:50
-
10:41
-
10:05
-
09:46
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
08:35
-
05:37