Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это не было моим лучшим выступлением». Рыбакина — о выходе в третий круг в Мадриде

«Это не было моим лучшим выступлением». Рыбакина — о выходе в третий круг в Мадриде
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Это был очень трудный матч. Сегодня я, по сути, выжила. Это не было моим лучшим выступлением, но Габриэла играла действительно хорошо. Она играла очень глубоко, агрессивно. Было очень сложно. Моя подача сегодня меня особо не выручала. Думаю, я подала нормально только последние четыре гейма. Остальное было борьбой. Я очень рада, что смогла выиграть. Надеюсь, в следующем круге я покажу лучший теннис», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android